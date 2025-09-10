CIVITAVECCHIA – Nuovi canali su Facebook, Instagram e TikTok per promuovere operatori e prodotti; in arrivo anche la somministrazione interna.

Dal venerdì 12 settembre 2025 l’Antico Mercato apre i propri profili su Facebook, Instagram e TikTok. Obiettivo: promuovere attività e luoghi con contenuti multimediali -video promozionali e interviste agli operatori – corredati da sottotitoli in inglese per raggiungere turisti e generazioni più giovani.

«Fin dal primo momento ho messo a disposizione la mia esperienza per affrontare la situazione di degrado che avevamo trovato», spiega il consigliere comunale e delegato al mercato Giancarlo Cangani.

«Con l’assessore al Commercio Enzo D’Antò e il sindaco Marco Piendibene abbiamo modulato i canoni, riattivato la raccolta differenziata, avviato una pulizia straordinaria settimanale e promosso iniziative di animazione come il Carnevale, riportando famiglie e giovani al mercato».

Il lancio dei canali social è «un ulteriore passo in avanti», aggiunge Cangani, «anche in vista della modifica del regolamento del commercio che consentirà la somministrazione all’interno del mercato, aprendo nuove opportunità di crescita». L’Antico Mercato si presenta così come vetrina digitale e luogo fisico di comunità.

Resta il capitolo più impegnativo: la ristrutturazione della piazza e delle aree circostanti. «Sarà inevitabile qualche disagio temporaneo», avverte Cangani, «ma con la collaborazione e la pazienza di tutti restituiremo un’area più bella, funzionale e viva». Un progetto che punta a consolidare l’identità dell’Antico Mercato «non solo come luogo di acquisto, ma come spazio di socialità per l’intera città».

