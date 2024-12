«Abbiamo appreso che l’amministrazione Frontini ha varato un taglio che va dal 7 al 40% sulle richieste fatte dalla Pro loco. Tra le associazioni che hanno subito questi tagli ci sono quelle di Bagnaia, Grotte Santo Stefano con Vallebona, Roccalvecce, Sant’Angelo e Montecalvello». Lo dice il consigliere FdI, Matteo Achilli. «Inutile dire - aggiunge - che questi tagli abbiamo messo in grande difficoltà le realtà associative coinvolte. Questo è il modo di lavorare dell’amministrazione Frontini, togliendo soldi a chi vive la città, le frazioni e, soprattutto, organizza eventi per far si che borghi siano vivi e attivi. Ormai non ci scandalizziamo di niente, del resto se guardiamo l’estate viterbese vediamo una moria assoluta: pochi eventi che il Comune fa passare come se li avesse organizzati in proprio quando in realtà non è così e bisogna solo ringraziare i privati. Come gruppo di Fratelli d’Italia faremo un accesso agli atti per capire come sono stati ripartiti questi soldi, ma resta il fatto che il Comune a guida Frontini non tende la mano alle varie associazioni che organizzano eventi ed abbelliscono la città durante l’anno. Quello che ci fa rimanere basiti, infine, è il taglio delle risorse destinate al Patto d’Amore, la storica processione che si svolge la prima settimana di settembre e riscuote un’ampia partecipazione ad ogni sua edizione. Aspetteremo di vedere l’amministrazione sfilare in prima linea quel giorno, nonostante i tagli effettuati».