CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, non essendo stata ancora ripristinata la portata addotta all’impianto Filtri Aurelia, causata dal danno sull’Acquedotto Medio Tirreno, il fuori servizio si prolungherà fino alla tarda serata di oggi 4 gennaio 2024, salvo imprevisti.

Potrebbero perciò verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti zone: Zona Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord e zona la Scaglia, zona Pantano e Sant’Agostino (comune di Tarquinia ma di competenza Acea), zona industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa), zona area portuale, zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e cimitero nuovo. Potrebbero essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate.

Per limitare i disagi alla cittadinanza, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio in viale Gioacchino Rossini angolo via Guido d’Arezzo e in piazza Antonio Vivaldi.

Per ogni informazione si può chiamare il numero verde 800.130.335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it.

