«La giunta regionale del Lazio ha approvato l’inclusione all’interno del programma Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2021-2027 del progetto di restauro e valorizzazione del complesso dell’ex Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo per la trasformazione in borgo della cultura, con un finanziamento di 17 milioni di euro. Questo importante passaggio consentirà a breve l’inizio degli interventi in loco». Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. «Il finanziamento - aggiunge - rientra nell’ambito dell’obiettivo Policy 4 che pone la cultura al centro delle strategie di sviluppo economico e di inclusione sociale. Il provvedimento odierno è il coronamento di un iter che ci ha visti impegnati in questi mesi anche con ripetuti sopralluoghi presso la struttura, per definire le iniziative e le attività da attuare per la realizzazione dell’opera. Oltre alla componente regionale l’intervento - ricorda Sabatini - è sostenuto da risorse del Ministero della Cultura per un totale di circa 40 milioni, con la possibilità di individuare ulteriori risorse nel caso in cui si rendesse necessario a causa dell’adeguamento dei costi. Ringrazio il presidente Francesco Rocca, la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, l’assessore alla Cultura Renata Baldassarre e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, per aver riconosciuto la valenza del progetto di recupero e riqualificazione del vecchio ospedale, da noi sollecitato e sostenuto con determinazione. Un ringraziamento va anche all’onorevole Mauro Rotelli per l’importante lavoro di collegamento e sinergia svolto con il Ministero. Restituiremo al capoluogo della Tuscia un bene immobiliare di altissimo pregio storico e architettonico che, una volta riutilizzato per nuove attività, sarà determinante nel favorire il rilancio economico e sociale del centro storico di Viterbo».