CIVITAVECCHIA – Questa mattina il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, è stato ospite presso la Reale Ambasciata di Danimarca, accolto da Rikke Hoyer Hughes, Deputy Head of Mission dell’autorità danese. L’incontro, a cui hanno partecipato Jesper Frost Rasmussen, sindaco di Esbjerg, e Carsten Reider, business manager della città, con la partecipazione in collegamento telefonico dell’energy expert della Reale Ambasciata, è stato un’opportunità di confronto significativo per il futuro di Civitavecchia e le sue prospettive di sviluppo sostenibile.

Durante l’incontro il sindaco ha illustrato come l’amministrazione comunale si sia attivata per ampliare i territori destinati agli insediamenti industriali sul territorio di Civitavecchia, con l’obiettivo di accogliere investimenti ecocompatibili. Questo processo sarà supportato da strumenti amministrativi rilevanti, come la Zona Logistica Semplificata (ZLS), rendendo così il territorio ancora più attrattivo per gli imprenditori e per lo sviluppo sostenibile. Il sindaco ha illustrato l’obiettivo di creare a Civitavecchia un hub delle energie rinnovabili dove possano essere anche assemblati e manutenuti i parchi eolici off-shore previsti. L’autorità danese ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa dell’amministrazione, ed in vista della manifestazione di interesse promossa dal MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per attrarre investitori su Civitavecchia in vista del phasing out dal carbone, si è offerta di facilitare l’arrivo di importanti investitori su Civitavecchia.

Il progetto dell’Hub soprattutto ha riscosso un plauso essendo simile a quello realizzato con enorme successo nel comune danese di Esbjerg, il cui primo cittadino ha potuto di persona illustrare la fattibilità e la l’efficacia.

L’esperienza di Esbjerg è un modello concreto di transizione industriale: la città danese, già polo industriale a vocazione fossile, è riuscita a trasformarsi in un hub delle energie rinnovabili, in particolare nel settore eolico. Questa transizione ha non solo creato nuovi posti di lavoro e opportunità per le imprese locali, ma ha anche generato una sviluppo diffuso tutelando l’ambiente e la salute. Civitavecchia, con un progetto simile, potrebbe cogliere una straordinaria opportunità per diventare protagonista della transizione energetica in Italia. Il Sindaco Rasmussen ha anche invitato il primo cittadino civitavecchiese a Esbjerg per un maggiore scambio di know how e l’invito è stato ovviamente accettato.

Il sindaco Piendibene ha sottolineato che, essendo la realizzazione del Parco Eolico Offshore di Civitavecchia ormai praticamente una certezza, l’ambizione dell’Amministrazione comunale di creare l’hub per le energie rinnovabili potrebbe realizzarsi all’interno del porto di Civitavecchia, e potrebbe diventare il centro operativo non solo per il Parco Eolico Offshore "nostrano", ma anche per altri progetti di energia rinnovabile già previsti dagli investitori interessati al nostro territorio. Tale infrastruttura porterebbe, come accaduto in Danimarca, lavoro e investimenti.