CIVITAVECCHIA – Assemblea dei soci di Civitavecchia Servizi Pubblici domani alle 10.30. All’ordine del giorno l’approvazione della semestrale, con la situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2024 che vede un risultato positivo per oltre 138mila euro. Sarà l’ultimo atto approvato dall’attuale consiglio di amministrazione: il presidente Fabrizio Lungarini ed i consiglieri Matteo Mormino e Sonia Mazzucco sono infatti pronti a lasciare la municipalizzata, dopo aver chiuso tre bilanci in utile. Dopo quelle già annunciate da Lungarini qualche giorno fa e dal direttore generale Daniele Pistola – per il quale il Comune dovrà probabilmente procedere con un nuovo avviso pubblico per ricoprire l’incarico – arriveranno le dimissioni anche del consigliere di amministrazione Matteo Mormino. «Una decisione maturata già da qualche giorno – ha spiegato – approverò la semestrale che conferma il lavoro svolto in questi anni e poi mi dimetto, non essendoci più le condizioni. Sono stati tre anni meravigliosi, sia dal punto di vista professionale che umano».

Nelle stessa seduta di domani potrebbero essere formalizzati anche i nomi dei nuovi vertici della società municipalizzata. Il sindaco Marco Piendibene infatti, ricevute le 50 candidature il 25 luglio scorso, aveva assicurato massima celerità nel nominare il nuovo consiglio di amministrazione: i nomi più papabili, come anticipato nei giorni scorsi, restano quelli dell’avvocato Francesca Romana Tomaselli, di Alessio Gatti e Paola Rita Stella.