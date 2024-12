CERVETERI - «Una fotografia positiva» è quella venuta fuori, secondo quanto dichiarato dal sindaco Elena Gubetti, dal rendiconto di bilancio 2023.

L'esercizio 2023 chiude «con un risultato di amministrazione pari a 33.629.823,42 euro che, tolta la parte accantonata e vincolata, ci consegna - spiega l'assessore al Bilancio, Alessandro Gnazi - un avanzo libero che sarà destinato agli investimenti». «È opportuno sottolineare diversi dati positivi: l’aumento delle somme contenute nelle casse comunali; il miglioramento degli indici relativi alla tempestività dei pagamenti delle fatture (liquidate sempre entro i termini di legge); lo scarto minimo tra le entrate accertate e quelle incassate, che denota un miglioramento nell’efficienza dell’ufficio tributi e quello finanziario; l’aumento di circa 3 milioni delle entrate correnti di natura tributaria (come l’IMU e la Tarip) rispetto al 2022, per un totale di 18.956,335 euro complessivi incassati nel 2023».

Aumentate, rispetto allo scorso anno sia le entrate totali (si è registrato un +6milioni rispetto al 2022) che le spese (impegnati oltre 4milioni in più). L'Ente, dunque, «da una parte ha aumentato la capacità di recupero delle somme ad esso dovute» e dall'altra parte «ha impegnato risorse a favore della città rispetto all'anno precedente».

Nel 2023 inoltre «abbiamo dato un taglio con le pendenze del passato dell’Ente trovando copertura, con le maggiori entrate maturate, alla pressoché totalità dei debiti fuori bilancio maturati nel corso degli ultimi due decenni». «Ci sono ancora diversi aspetti da migliorare, ma certamente possiamo dire che stiamo su una strada buona e soprattutto sostenibile - ha commentato ancora Gnazi - Ci tengo, infine, a ringraziare tutto l’ufficio Finanziario nonché il dirigente il dottor Magnosi per l’importante lavoro fatto ed anche Luca Paolangeli dell’ufficio staff del sindaco per aver confezionato il lavoro grafico sul rendiconto semplificato».

I numeri illustrati dall'assessore Gnazi sono stati inoltre pubblicati sul sito del Comune tramite Rendiconto semplificato, strumento «mediante il quale - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - il cittadino può avere le informazioni più importanti relative alla situazione contabile del proprio comune in maniera sintetica e, soprattutto, semplificata».

