CIVITAVECCHIA – «Il Ministero ci ha dichiarato idonei per un finanziamento da 1 milione di euro che ci permetterà l’acquisto di 16 ecostazioni intelligenti per la raccolta differenziata». Lo ha detto ieri il vicesindaco e assessore all’ambiente Manuel Magliani durante una conferenza per parlare di un progetto di sensibilizzazione alla raccolta differenziata che ha visto l’amministrazione entrare nelle scuole elementari e medie. Come ha spiegato il sindaco Ernesto Tedesco, «non si tratta di un passo indietro, contrariamente a quanto qualcuno vuole far credere non c’è lo spettro del ritorno alla vecchia raccolta stradale che aleggia ma semplicemente la volontà di andare a migliorare alcune situazioni. L’ho visto personalmente in altre città, le ecostazioni funzionano e si possono individuare soluzioni che non vadano ad impattare troppo sul contesto urbano, anche visivamente». Sindaco e Vicesindaco hanno fatto l’esempio delle rastrelliere utilizzate per alcune zone non servite dal porta a porta che sono diventate nel tempo ricettacolo di sporcizia a causa di animali, incivili e maltempo. «Discorso simile in diverse aree magari più periferiche - ha continuato Magliani - dove, a volte anche per colpa di chi raccoglie, rimane spazzatura a terra per giorni finché non organizziamo squadre per pulire». Una delle soluzioni individuate, magari per le zone più esterne, da subito è stata proprio quella delle ecostazioni dove il cittadino andrebbe a conferire tramite tessera sanitaria, magari agganciando l’apertura proprio al calendario della raccolta. «Il Comune ha anche partecipato a diversi bandi - ha detto il Vicesindaco - per l’acquisto di stazioni intelligenti, ovviamente con videosorveglianza annessa, e il Ministero ci ha dichiarati idonei per un finanziamento da 1 milione di euro che ci permetterà, per l’appunto, l’acquisto di 16 stazioni. Siamo in attesa dei fondi ma credo che potremo procedere entro la fine dell’anno. Civitavecchia ha raggiunto il 65% della raccolta differenziata e vogliamo fare sempre meglio».

