«Dopo un intenso scambio di documentazione oggi (ieri, ndr) è arrivata l’autorizzazione della Regione Lazio per utilizzare le economie dell’appalto per l’impianto fognario del comprensorio di Grezzano». Lo annuncia il sindaco Franco Vita, che spiega: «Con tali economie e con l’ulteriore somma di euro 30mila euro finanziata dal Comune, verrà realizzato il depuratore. Si tratta - prosegue il primo cittadino - di una variante dell’appalto precedente, per cui nei primi giorni della prossima settimana verrà dato l’inizio lavori per il completamento dell’impianto fognario».

«È stata una trattativa lunga - ammette Vita - ma alla fine siamo riusciti ad ottenere la somma per costruire il depuratore. Riteniamo che i lavori possano concludersi entro il mese di maggio, quando verranno anche installati i pali per la pubblica illuminazione. Alla conclusione di questi due appalti si procederà all’asfaltatura delle strade», sottolinea il sindaco. «Un intervento necessario per il comprensorio di Grezzano ritardato dalle formalità burocratiche richiesteci dalla Regione Lazio per utilizzare il ribasso d’asta per costruire il depuratore», conclude Vita