«Questo fine settimana la città scoppia, è un weekend particolarmente intenso e ricco di iniziative». La sindaca Chiara Frontini, durante la presentazione della Notte Rosa, ci tiene a sottolineare che il fine settimana offrirà ai cittadini tante occasioni per venire a vivere il centro. Tanti gli eventi, tra cui ‘Giocavamo pe’ strada’ e appunto la Notte rosa di domani, a partire dalle 19. «Manifestazione giunta alla terza edizione, un appuntamento che abbiamo voluto far diventare ricorrente perché è un momento attivo e vitale nell'ottica di rilancio sociale ed economico del centro» ha evidenziato la prima cittadina. L’assessore a Turismo e Sviluppo economico locale ha posto l’accento sul duplice obiettivo della Notte rosa: «Vivacizzare il centro in orari inconsueti e vitalizzare la parte commerciale della città. Una manifestazione con diverse occasioni di svago, divertimento e cultura, uno spunto per creare il racconto di città piena di eventi per rispondere ai gusti e alle esigenze di tutti».

Infatti il programma del 14 spalma dalle 19 e fino a tarda notte appuntamenti di vario genere da piazza Fontana grande a piazza della Rocca, a piazza della Polveriera. Marco Nunzi, consigliere delegato ai rapporti con le attività produttive, è entrato nel merito dettagliando: «Degustazioni a Fontana grande, intrattenimento musicale e spettacoli di magia in via Saffi dalle ore 19, dove poi alle 20 si terrà il mercatino sotto le stelle organizzato dalla neo associazione EvViva via Saffi”. E poi: “Una cover band tribute 883 e Max Pezzali alle 21 in piazza del Comune e dalle 23 si balla. In piazza delle Erbe con Dj Set disco MyWay e in piazza Unità d'Italia con la Noche latina, organizzati da Claudio Moretti».

E per chi oltre al divertimento vuole puntare sulla cultura potrà, tra le varie iniziative, fruire dell’apertura straordinaria del museo dei Portici - dalle 19 alle 21 - o partecipare dalle 19 alle 23 nei giardini del Colle del Duomo alla Notte internazionale dell’osservazione della luna e altri eventi.

Nunzi evidenziando che «l’amministrazione ha dato il là ma senza l’appoggio di imprenditori e commercianti non si fa nulla» ha ringraziato la Cna, l’azienda vitivinicola Casciani, Coccia, Gaetano Carramusa, Claudio Moretti e l’associazione di via Saffi.

Attilio Lupidi, neo segretario Cna, ha dichiarato che l’associazione «aderisce convintamente alle iniziative promosse dal Comune» e nel caso della Notte Rosa lo fa con la mostra L’evoluzione del libro: dall’anno zero al Medioevo presso l’hub Lazio Artigiana in via Orologio vecchio, dalle 20 alle 24.

La Cna sarà presente anche in piazza Fontana per le degustazioni con una decina di imprese dell’associazione panificatori.

Presente in conferenza stampa Gaetano Carramusa, suoi gli allestimenti palchi e service luci per i vari eventi che animeranno la Notte rosa.

In chiusura la sindaca Frontini si è soffermata sulle limitazioni relative alla circolazione. «Il centro, dalle 19 inizio delle attività, sarà interdetto al traffico, fatta eccezione per via Marconi e via Cairoli per consentire di raggiungere valle Faul dove si svolge Giocavamo pe’ strada. Interdizione da piazza Fontana grande ma è già prevista, nei momenti di maggior afflusso, la chiusura da Porta Romana».