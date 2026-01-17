Digitalizzare, imperativo ricorrente in molti dei progetti messi in campo dalla pubblica amministrazione. Poi però i cittadini che vogliono tenersi informati sull’attività del consiglio comunale si scontrano con una realtà, pressoché costante, di uno streaming malfunzionante che non consente di seguire i lavori del parlamentino di Palazzo dei Priori. Finalmente il Comune ha deciso di correre ai ripari e sistemare il disservizio. L’amministrazione ha infatti proceduto all'affidamento diretto di un progetto, nell’ambito dell’intervento denominato “Esperienza digitale del cittadino”, che prevede l’ultimazione, e soprattutto il miglioramento, del sistema di digitalizzazione della sala d’Ercole, in cui si tengono le sedute consiliari, estendendolo anche all’adiacente sala Regia, spesso sede di convegni e rassegne culturali. Il progetto, investimento di 116mila 375 euro, è inserito nell’intervento “Esperienza digitale del cittadino” - finanziato per circa 311mila euro complessivi - che prevede anche quelli di “monitoraggio ambientale” per quasi 165mila euro e di “standing digital signage” per circa 30mila euro. Prima di procedere all’affidamento diretto, l’amministrazione ha eseguito un’indagine di mercato per individuare due società di settore specializzate da invitare a presentare i preventivi con la migliore offerta qualitativa ed economica. L’intervento per la fornitura e l’esecuzione di tutte le opere è stato assegnato alla società HM, con sede in provincia di Macerata, che sull’importo a base di gara di 93mila euro ha proposto un ribasso di 10.000 euro.

Il contratto prevede anche l’espletamento del servizio di assistenza tecnica, da affidare successivamente a personale comunale, per un periodo di almeno 6 anni, in presenza o da remoto, per tutte le sedute d’aula. Servizio che sarà remunerato con un apposito canone annuo. La scelta è caduta sull’impresa marchigiana “per una rispondenza più attinente alle esigenze dell’amministrazione, nonché una valutazione più meritevole nel suo complesso” si legge nella determina di affidamento.

In particolare a far pendere il piatto della bilancia a favore della società HM alcuni elementi valutativi, tra cui, le caratteristiche tecniche e gestionali dei fattori rappresentativi della fornitura, il livello di affidabilità del sistema, l’interoperatività con il sistema gestionale già in uso negli uffici dell'amministrazione, la manutenzione e assistenza e, naturalmente, l’offerta economica più vantaggiosa. L’intervento di digitalizzazione è inserito nel programma triennale degli acquisti e dei servizi 2025-2027, approvato dal consiglio comunale.