«Nessun finanziamento per le case popolari dell’Ater destinato al Comune è andato perduto. Sostenere il contrario significa dare un’informazione falsa». Lo specifica l’assessore all’Urbanistica Aronne rispondendo ad una interrogazione della minoranza sulla riqualificazione degli immobili dell’Ater in via Porsenna. «Il finanziamento non c’è mai stato, eravamo tra i progetti ammessi ma non finanziati. A fine 2023 il ministero aveva mandato al Comune una richiesta di disponibilità ad attuare il progetto che era ammissibile e non finanziato, con la quale si indicavano dieci giorni di tempo per presentare la richiesta del relativo finanziamento. Abbiamo dato la disponibilità e la richiesta è stata regolarmente evasa dai nostri uffici, ma da allora non abbiamo avuto notizie di concessione del finanziamento. Quindi non è vero che il Comune ha perso il finanziamento per l’edilizia residenziale pubblica - conclude l’assessore - perché al momento non c’è nessun finanziamento, quindi come possiamo perdere qualcosa che non abbiamo mai avuto?»