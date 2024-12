CIVITAVECCHIA – «Siamo riusciti a portare un po' di sollievo ai detenuti indigenti della casa circondariale di Civitavecchia e della casa di reclusione "Passerini", grazie alla consegna di 50 ventilatori da tavolo, uno per ogni cella». Lo dice il sindaco Marco Piendibene sulla propria pagina social ricordando che l’iniziativa, parte del "Piano caldo" del Pronto intervento sociale (PIS), organizzato dall'assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, mira a fronteggiare l'ondata di calore anomala di quest'anno e a supportare chi si trova in condizioni di vulnerabilità. «Un ringraziamento speciale - ha continuato il primo cittadino - va all'assessora Antonella Maucioni per la sua sensibilità e per aver reso possibile questo bellissimo gesto, e alla sua straordinaria squadra dei dipendenti dell’ufficio servizi sociali per la loro dedizione. Grazie anche alla Croce rossa italiana per il costante supporto e a tutti i volontari che, con il loro impegno, animano e rendono possibile queste iniziative». Per il sindaco Piendibene «questo gesto non è solo un'azione concreta per migliorare le condizioni di vita all'interno del carcere, ma rappresenta anche come l'impegno di questa Amministrazione a non lasciare indietro nessuno sia concreto e quotidiano, a partire da chi si trova in una condizione di particolare fragilità. Insieme - conclude -, possiamo costruire una città che include e tutela la dignità di tutti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA