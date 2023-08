CIVITAVECCHIA – Si procede spediti per la barriera soffolta. Nei giorni scorsi si è infatti chiuso l’iter regionale che ha escluso la Via, si tratta di un passo molto importante perché permetterà di stringere sulle altre fasi che porteranno alla realizzazione di un’opera sempre più necessaria per la Marina di Civitavecchia. Lo aveva spiegato il vicesindaco ed assessore all’Ambiente Manuel Magliani nelle scorse settimane auspicando una non assoggettabilità alla Via e la Regione si è mossa proprio in tal senso. Esclusa la via ora l’amministrazione comunale potrà chiudere la conferenza dei servizi, approvare il progetto esecutivo e mandare tutto a gara con la copertura finanziaria già stabilita di 1 milione e 300 mila euro di mutuo. Come spiegava infatti Magliani ai microfoni di Civonline.it i «fondi, 1,3 milioni di euro, sono quelli nella disponibilità del Comune con devoluzione di mutuo. Il progetto è pronto ed è stato realizzato dall’Autorità di sistema portuale nell’ambito dell’ultimo accordo siglato tra l’ente e il Pincio». Molto importante il fatto che nel milione e trecentomila euro sia compreso anche il ripascimento della spiaggia, che verrà ampliata di oltre 15-20 metri verso il mare. Un’opera davvero fondamentale alla luce di mareggiate sempre più forti e di un clima imprevedibile. Basti pensare a come è stata ridotta la Marina nel corso delle ultime giornate di maltempo. Ovviamente l’opera, lo ha più volte ribadito il vicesindaco, per restare e continuare ad avere negli anni i suoi effetti di protezione, «dovrà essere sottoposta ad una manutenzione ordinaria periodica, anche da parte delle amministrazioni che verranno - ha concluso - altrimenti sappiamo bene quelli che possono essere i danni delle mareggiate». Nei mesi scorsi era stato spiegato che l’obiettivo dell’amministrazione era di aprire il cantiere entro la fine dell’anno e se tutto dovesse andare nella giusta direzione il traguardo sembra raggiungibile. L’ok della giunta al progetto è arrivato nella seconda metà di maggio con l’intenzione di procedere in due fasi andando ad operare sull’area con due lotti, il primo dei quali a conclusione dell’intervento di recupero sull’Anfiteatro e il secondo di rifioritura della barriera soffolta già esistente: questa sarà riportata a 1,5 metri sotto il pelo dell’acqua, con la possibilità di arrivare fino a 0,50 in un secondo momento. Nel contempo è prevista una attività di ripascimento della spiaggia della marina.

