CIVITAVECCHIA – Il maxi carcere di Borgata Aurelia diventa ancora più grande.

È stato infatti approvato dalla Regione lo studio di fattibilità che riguarda il progetto per la realizzazione di un nuovo padiglione del carcere di Civitavecchia al fine di consentire l’ampliamento della capienza detentiva della Casa circondariale di Civitavecchia, tramite la creazione di 80 nuovi posti e con ulteriori spazi finalizzati alle attività per il recupero degli ospiti del complesso penitenziario.

La volontà di costruire un nuovo padiglione deriva dalla necessità di far fronte al sovraffollamento dell’Istituto che rispetto a una capienza regolamentare pari a 357 detenuti, ne ospita 538, con una percentuale di sovrannumero pari al 50,70%. Per la realizzazione della struttura nel carcere di Borgata Aurelia saranno utilizzati fondi del Pnrr. Sarà prevista anche una nuova area per favorire la socializzazione dei detenuti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA