CIVITAVECCHIA – Arsial interviene a seguito dell’incidente verificatosi qualche settimana fa in via Fontanatetta, quando il ramo di un albero, per via del maltempo, si è staccato colpendo in pieno una ragazza a bordo di un motorino. E lo fa chiarendo la propria posizione.

«Il tratto in questione rientra tra quelli inseriti nel piano di manutenzione delle fasce frangivento Arsial presenti nel comune di Civitavecchia, in attuazione del quale gli uffici hanno già avviato gli adempimenti procedurali necessari alla realizzazione degli interventi di manutenzione – hanno spiegato dall’agenzia regionale – Arsial, in qualità di ente proprietario e nell’assoluto interesse della collettività, sta provvedendo alla realizzazione degli interventi nonostante la gestione e la manutenzione degli alberi presenti sul tratto stradale in oggetto, rientri tra le competenze della Città Metropolitana di Roma Capitale».

Inoltre, Arsial spiega anche che il Comune di Civitavecchia, «competente per territorio, al quale è stata inoltrata precisa richiesta nel giugno scorso, non ha mai fornito il proprio nulla osta all’avvio delle attività. Siamo spiacenti per l’accaduto e per i disagi causati dalla caduta del ramo – hanno concluso – ma riteniamo importante chiarire la questione nel suo complesso. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti Arsial resta a disposizione attraverso gli uffici preposti.