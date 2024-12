Al via domani a Viterbo la prima edizione del Festival dell’Economia della Cultura.

L’evento, a cui il Comune di Viterbo ha concesso patrocinio e contributo, è organizzato dalla Regione Lazio e realizzato da Lazio Innova, patrocinato dal ministero della Cultura, dall’Università degli Studi della Tuscia e dai comuni di Viterbo e Zagarolo. Media partner Rai e Sole 24Ore.

Il festival, manifestazione internazionale che promuove il ruolo centrale della produzione culturale e creativa come volano di crescita economica e sociale dei territori, si svolgerà in due momenti diversi: a Palazzo dei Priori a Viterbo e presso gli spazi attivi di Lazio Innova a Viterbo e Zagarolo (dall'11 al 13 ottobre a Viterbo e il 18 e 19 ottobre a Zagarolo).

Istituzioni, aziende, giornalisti, economisti e operatori culturali si confronteranno per promuovere casi di successo e stimolare nuove progettualità, partendo da un importante obiettivo: come rendere la cultura un motore di sviluppo. In programma durante i giorni del festival una serie di appuntamenti per connettere l’economia della cultura del territorio con la scena nazionale e internazionale. Con 17 conferenze, 4 lezioni magistrali, 58 relatori, verranno presentate le sinergie tra sviluppo economico e promozione culturale.

Nello specifico, a Viterbo, il festival tratterà principalmente di esperienze e strategie, con la presenza di ospiti istituzionali.

Sarà un’importante occasione di approfondimento sullo stato dell’arte dell’economia della cultura. Sono previste giornate di proposta e confronto tra amministratori, sovrintendenti, aziende, operatori culturali, professionisti della comunicazione, con focus sull’innovazione della produzione culturale e sui fondi regionali, nazionali ed europei dedicati alla filiera.

L’evento sarà anche l’occasione ideale per la presentazione dello studio realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia, sullo stato dell’Economia della Cultura, evidenziandone criticità e potenzialità.

A fare gli onori di casa domani alle 11,15, orario di apertura del festival, sarà la sindaca Chiara Frontini. Tra gli ospiti, il ministro della cultura Alessandro Giuli, la vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e la vice presidente del Parlamento europeo Antonella Sberna.

«Una grandissima opportunità ospitare a Viterbo la prima edizione del festival dell’economia della cultura – sottolinea la sindaca Chiara Frontini - Un’opportunità che rientra sia nell’importante percorso che questa amministrazione ha avviato verso la candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033, sia nell’ambito di proficue collaborazioni e sinergie con la Regione Lazio. Proprio in occasione del festival illustreremo progetti di strategia territoriale, concretizzabili proprio grazie alla Regione Lazio attraverso il fondo europeo di sviluppo regionale.

Sarà una bellissima occasione - conclude la sindaca Frontini -per raccontare il territorio e i progetti che ne consentiranno la crescita e una maggiore e migliore vivibilità».

A Viterbo, nei tre giorni del festival, sono inoltre previste visite guidate al polo museale urbano e al museo del Colle del Duomo a cura di Archeoares.

Presso lo Spazio attivo di Lazio Innova sarà visitabile la mostra Tuscia, la Terra del Cinema, a cura della DM Tuscia Terra di Cinema in collaborazione con Tuscia Film Fest.