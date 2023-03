Amministrazione

Acqua, ancora un weekend di sete

Giorni duri per la fascia medio bassa della città. Oggi Frascarelli (FI) sarà in Regione con Acea per l’autorizzazione per l’avvio dei lavori di svuotamento del bacino di Lasco del Falegname. Il consigliere: «Non siamo assolutamente contenti di come si sta gestendo il servizio, ci sono troppe famiglie a secco»