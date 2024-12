FLAVIO MARTINO*

CIVITAVECCHIA – Alberto Guglielmotti, arruolato in Fanteria, pluridecorato Sottotenente di complemento, ha dato la vita per la Patria, Prima guerra mondiale.

Nel secolo scorso, per onorarlo e ricordarlo alle generazioni future, gli è stata intitolata una via a Civitavecchia, dove è nato. Nome e cognome soltanto, senza indicare chi fosse. Una lacuna... e quella buona intenzione è andata al contrario. Nel peggiore dei modi. Scambiato per un altro, ha perduto la propria identità, come se non fosse mai esistito.

L'anziana signora Guglielmotti, nonna di Ferdinando Guglielmotti, in tivù dell'Isola dei famosi, abitava poco distante e lo portava nel cuore. Un giovanotto speciale, strappato alla vita nel fiore degli anni, ricordato con la strada di fronte alla sua casa e lo raccontava agli amici.

La strada si trova in centro, inizia da Piazza Vittorio Emanuele, tra la Cattedrale e Palazzo Foschi, direzione mercato: Via Alberto Guglielmotti. Ricorda l'Eroe di guerra Alberto Guglielmotti e non, come erroneamente si crede, Padre Alberto Guglielmotti, celebre frate domenicano e suo parente, in città popolare per il Liceo classico che porta il suo nome.

Il militare era poco più di un ragazzo, quando nel 1916 venne ucciso sul Carso, a vent'anni. Lo rammenta la lapide ai caduti nella facciata della Chiesa del Ghetto ed è il vero Alberto Guglielmotti. Invece il religioso, adottò il nome di Alberto, sostituendolo a Francesco Maria scelto dai genitori, diventando Padre Alberto Guglielmotti, quando entrò il convento, nel 1827. Consuetudine per sottolineare di aver intrapreso una nuova vita, lasciando la precedente. Così, in seguito, si è creato l'equivoco che inganna e ha cambiato la realtà.

Sbagliano tutti, anche chi non dovrebbe sbagliare. Con le nuove tecnologie

l'imprecisione è dilagante e nel web, in particolare, cadono nell'errore PagineGialle, TuttoCittà, Moovit, agenzie immobiliari e Alberto Guglielmotti, confuso con un altro, cancellato dalla storia nella sua strada in città.

*Giornalista già Probiviro Federazione nazionale stampa italiana