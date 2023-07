CIVITAVECCHIA – Arriva da via Bisagne, tra la Mediana e l’ospedale, l’ennesima segnalazione di degrado e di abbandono. «Questo è il degrado in cui regna la nostra via – spiegano i residenti, inviando alcune foto – sono anni che non vediamo spazzini né qualcuno che fa manutenzione alle fogne. Sono giorni che abbiamo topi di varie dimensioni che girano per le nostre case e giardini per colpa di questo schifo. Il menefreghismo a Civitavecchia continua a regnare. Per non parlare dei marciapiedi inesistenti. Abbiamo provato e riprovato a metterci in contatto con qualcuno del Comune di Civitavecchia che venga a fare un controllo e a darci una mano soprattutto per i ratti ma a nessuno importa nulla: anzi ci hanno risposto alcuni dipendenti che non è di loro competenza. Siamo veramente amareggiati e stanchi di non poterci neanche vivere il giardino o doversi sbrigare a entrare dentro casa per questi motivi».