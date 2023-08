CIVITAVECCHIA – Non solo le cabine telefoniche. A breve, infatti, verranno dismesse anche le vecchie cassette postali. In queste settimane, infatti, sono apparsi i cartelli con la data di “scadenza” per la ricezione delle lettere. Se è vero che ormai sono davvero pochi coloro che imbucano lettere nelle cassette, è altrettanto vero che andrà a chiudersi un’epoca. Dal 1° settembre sarà quindi inibito l’uso delle vecchie cassette che potrebbero essere sostituite con le nuove “Smart Letterbox”.

