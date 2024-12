Allegra festa organizzata da Valentina e Rosy, terapiste occupazionali del San Luigi Gonzaga di Ladispoli e dall’AVO. Ogni anno qui si realizzano le Pigotte che i familiari dei degenti adottano per sostenere l’UNICEF. “Noi volontari – dice la volontaria Pina Tarantino – ringraziamo per questa solidarietà costante che aiuta i degenti a sentirsi utili per una nobile causa. In anni e anni grazie alla raccolta fondi attraverso l adozione delle Pigotte, l’UNICEF ha fornito alimenti terapeutici, medicine e vaccini a migliaia di bambini malnutriti e in situazioni di emergenza. Noi volontari di Civitavecchia cogliamo l occasione per ricordare la prematura morte della Maestra Benedetta della Corte che con i suoi piccoli organizzò un mercatino con le Pigotte. Ricordiamo che chi desidera adottare la Pigotta può farlo attraverso questi siti: www.pigotta.it/adotta e www.pigotta.it/piazza_unicef”.