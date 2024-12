CIVITAVECCHIA – Più di un progetto. Un percorso, un accompagnamento ad una vita di soddisfazioni, conquiste ed inclusività. “Un mondo a colori” è l’iniziativa che il circolo Arci sta portando avanti con i suoi ragazzi, grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia che, anche questa volta, non si è tirata indietro consapevole, come evidenziato dalla presidente Gabriella Sarracco, dell’importanza di un’iniziativa del genere per i ragazzi, per farli sentire sempre più “integrati” raggiungendo grandi obiettivi e risultati. Lo ha ribadito la responsabile dell’Arci Anna Catena e lo ha sottolineato la coordinatrice Sara Sgamma: la parola d’ordine è inclusione. E così, grazie al lavoro dei tanti operatori, i colori si declinano nei diversi laboratori proposti, con la parola “mondo” del progetto che rappresenta un contenitori di diversi tipi di attività. Si passa quindi dalla botanica alla cucina, dalla pittura all’attività motoria, fino al canto, alle attività manuali e al laboratorio propedeutico al teatro, senza dimenticare la partecipazione a ricorrenze e feste, per uno svago costruttivo. Il sorriso dei ragazzi ed il loro entusiasmo sono sicuramente la conferma di come “Un mondo a colori” abbia fatto centro nel corso degli anni.