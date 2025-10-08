CIVITAVECCHIA – Il Consiglio dell’Ordine di Civitavecchia, l’associazione Stella Maris e lo studio legale Roberta Sacco hanno organizzato per venerdì 10 ottobre, dalle 15 alle 18 presso l’hotel San Giorgio, un incontro dal titolo “Un Giudice per amico. Storie di umana giustizia”.

«In occasione della giornata internazionale della salute mentale, il Giudice Tutelare e la rete dei servizi per la protezione delle persone fragili, sono chiamati a confrontarsi per evidenziare le criticità del sistema e avviare un tavolo di concertazione permanente al fine di redigere linee guida e buone prassi – hanno spiegato dal comitato organizzativo rappresentato da Roberta Sacco, Debora Sacco Giaretta, Innocenzo Marro - nonché per la creazione di un ufficio tutele e Amministrazioni di sostegno come punto unico di riferimento per cittadini, famiglie, professionisti e istituzioni»

Dopo i saluti istituzionali affidati all’avvocato Paola Girotti (Consigliere Consiglio dell’Ordine di Civitavecchia) e al presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili Marco Manovelli, interverranno il dottor Andrea Barzellotti (Giudice Tutelare Tribunale di Civitavecchia), la dottoressa Carola Celozzi (Direttore del dipartimento di salute mentale Asl Roma 4), il dottor Massimo Magnano (Medico Asl Roma Rappresentante comunità Sant’Egidio), gli avvocati Patrizia Bisozzi (Foro di Civitavecchia), Carla Marconi (Foro di Civitavecchia), Monica Mesiano (Foro di Civitavecchia), Cinzia Remoli (Foro di Civitavecchia) e Guerrina Crescentini (Foro di Civitavecchia) e la dottoressa Pamela Romeo psicologa e psicoterapeuta (Foro di Civitavecchia). L’evento è gratuito e aperto a tutti. Sono invitati a partecipare cittadini, associazioni, istituzioni e professionisti.