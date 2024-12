TARQUINIA – E’ stata inaugurata ieri sera alle ore 18 la Mostra curata da Roberto Gazzillo sul rione Sant'Antonio e i ricordi del tempo che fu.

In occasione della festa patronale, molto sentita a Tarquinia, con la tradizionale processione del sabato pomeriggio in onore del Santo e la benedizione degli animali nella piazza a lui dedicata (un tempo, oggi Belvedere) la domenica mattina, la Contrada Sant'Antonio offre alla cittadinanza questa carrellata di fotografie rare dal passato.

Un'iniziativa che attinge dalle collezioni personali di Roberto Gazzillo, uno dei principali appassionati e più minuziosi ricercatori di testimonianze della Tarquinia di una volta, in special modo del quartiere Sant'Antonio in cui è nato e sempre vissuto.

L'esposizione, a ingresso libero e gratuito, si terrà presso il locale gentilmente messo a disposizione da Massimiliano Manetta in via Guglielmo Marconi 33, e rimarrà aperta fino a domenica 21 gennaio, quando la festa in onore del patrono dei campi e dei pascoli sarà chiusa dalla consueta festa pomeridiana in piazza San Giovanni con tombola, frittelle e vin-brulè al calore scoppiettante del tradizionale Fuoco di Sant'Antonio.