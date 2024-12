CIVITAVECCHIA – La parrocchia San Pio X attende il Natale con un denso calendario di appuntamento liturgici e di eventi che preparano il cuore per la venuta di Gesù e per vivere come parrocchia un Natale di comunità.

Ieri l'attivissimo padre Paco in collaborazione con i parrocchiani ha dato vita alla "Festa della Posada”, una tradizione che affonda le sue radici nella cultura del popolo messicano e che letteralmente significa “ospitalità”. «I partecipanti - spiega il parroco padre Paco - si sono suddivisi in "Pellegrini" (che hanno supportato Maria e Giuseppe nella richiesta di ospitalità) e "Locandieri" (gente che non ha accolto e non ha voluto accogliere la nascita di Gesù). Tutti i dialoghi tra le due parti sono stati cantati, in un’alternanza di richieste e rifiuti, con parole e gesti. Al termine, tutti hanno fatto ingresso in Chiesa e, davanti alla Capanna abbiamo meditato sul mistero della Salvezza come dono di accoglienza. La festa è proseguita poi con la rottura della pignatta da parte dei bambini: questi ultimi hanno ricevuto in dono dolci e caramelle. Il significato antico di questa tradizione vuole la vittoria del bene sul male. Ringrazio tutti per la partecipazione».

Il calendario degli appuntamenti si è aperto lo scorso 6 dicembre con la messa per il primo venerdì del mese e l'Ora Santa; il 7 dicembre alle 18 c'è stata la Fiaccolata per l'Immacolata; l'8 dicembre alle 8 e alle 10.30 si sono svolte le Messe Solenni in onore della Madonna. Il 12 dicembre si è celebrata la Festa della Madonna di Guadalupe e il 13 quella per onorare Santa Lucia. Nei giorni 7, 8, 14 e 15 dicembre si è tenuto il "Mercatino di Natale".



Il calendario proseguirà il 20 dicembre con il rosario per le vocazioni sacerdotali e per gli ammalati (anche il13 dicembre è stato recitato il rosario con le stesse intenzioni). Il prossimo 22 dicembre con un appuntamento imperdibile aperto a tutta la città, ossia il Presepe Vivente “Un bambino chiamato Gesù" che prenderà il via alle 16.30. Il 23 dicembre appuntamento tradizionale con la Pastorella. La notte del 24 dicembre, alle 23.30 sarà celebrata la Messa di Natale; il 25 due saranno le celebrazioni solenni: alle 8 e alle 10.30. Cresce poi l'attesa per il musical dedicato a San Francesco "Forza Venite Gente" che si svolgerà il 29 dicembre alle 19. Il 31 dicembre alle 17 Santa Messa "Te Deum".

«Il 5 gennaio - prosegue padre Paco - alle 11.30 si svolgerà il Corteo dei Re Magi per alcune strade del quartiere. Il passaggio dei Re Magi sarà accompagnato dalla musica della Banda Ponchielli. Oltre alle celebrazioni liturgiche e i momenti di preghiera abbiamo dato vita al Mercatino di Natale con oggetti artigianali fatti manualmente da alcune signore del quartiere. Il ricavato è stato destinato alla Caritas Parrocchiale. Invito tutti al "Presepe Vivente" che faremo il 22 dicembre alle ore 16.30 e allo spettacolo "Forza Venite Gente" il 29 dicembre alle ore 19. Per le Recite collabora con la nostra parrocchia la Compagnia Teatrale Excalibur. Colgo l'occasione per fare a tutti i migliori auguri di un Santo Natale».