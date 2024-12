TOLFA - È stato il quartiere composto da via del Forno, piazza del Forno, via Ripa Alta e Ripa Bassa a conquistare la vittoria e il titolo di "Via più bella a Natale". Anche quest'anno si è svolto il concorso "La Via più bella" a cura dell'associazione “La Rocca Aps” (Centro Anziani) che fa questo concorso d'estate e a Natale.

I criteri di valutazione sono stati: spirito di collaborazione tra i residenti, ricchezza degli allestimenti, originalità e utilizzo del materiale riciclato. A giudicare gli allestimenti natalizi nelle varie vie sono stati: Mario Mellini, Graziella Marchiori, Fausto Massera, Maria Rita Fraioli e Cristiana Vallarino, i quali nel loro giro nel tardo pomeriggio sono stato accompagnati dalla presidente dell'associazione “La Rocca aps" Daniela Cedrani.

Tanti residenti si sono impegnati per abbellire le strade. La premiazione è avvenuta venerdì pomeriggio e a premiare i vincitori la sindaca e dla presidente del Centro “La Rocca Aps"; sul muro della strada sarà attaccata la targa realizzata appositamente dalla bravissima artista locale Silvia Di Silvestro. Oltre al quartiere vincitore hanno partecipato i residenti di via del Macello, via delle Greppe e piazza e via Maestre Pie.

Da rilevare che i residenti di via delle Greppe hanno ottenuto una menzione d’onore, oltre che per gli addobbi, anche per l’esposizione di presepi sistemata in un magazzino. Proprio via delle Greppe e via Bonizi, al di là del parere dei giudici, sono state le più fotografate e apprezzate dai molti visitatori.

Eccezionale il lavoro dei residenti di queste due vie Italo Ciambella, Antonio Filabozzi, Franco Fochetti, Antonio Sestili, Raffaele Della Chiesa, Alberto Costantini (detto Checcaccio) e un amico di Roma Carlo per il presepe e l'allestimento: questi Elfi tuttofare hanno lavorato insieme a tutte le famiglie di via Bonizi e via delle Greppe e hanno reso ancora più bella e suggestiva questa zona.

