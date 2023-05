TOLFA - A Tolfa i ''Picnic musicali'' si confermano un modello di socialità all'aria aperta. Grande successo domenica scorsa ha avuto il Picnic Musicale promosso dall'associazione Tolfa Jazz Aps come appendice del popolare festival estivo ''Tolfa Jazz''. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione Tolfa Jazz Aps con il Comune di Tolfa, l’Università Agraria e numerosi volontari. Domenica gli organizzatori hanno anche approfittato dell'occasione del Picnic per annunciare le date del Tolfa Jazz, cioè il 22 e 23 luglio prossimo. "Arte, escursioni e sapori locali in una cornice eccezionale come quella dei Comunali Macchiosi a Tolfa - spiega la sindaca Stefania Bentivoglio - i Picnic Musicali hanno ingredienti semplici e genuini ma vincenti, capaci di attrarre e regalare una giornata di profonda pace e bellezza. Quella di domenica è stata l’ennesima dimostrazione che il territorio dei Monti della Tolfa sa regalare emozioni. Mi complimento con l’associazione Tolfajazz Aps e tutti i volontari per la riuscita dell’evento”. I Picnic Musicali di domenica sono stati un’ottima occasione per trascorrere una giornata in compagnia, immersi nel verde incontaminato e in totale spensieratezza, all’insegna della musica, del mangiare autentico e dei panorami mozzafiato. L'evento è iniziato all’alba con i primi escursionisti giunti sul luogo di ritrovo già alle prime ore del mattino e che è proseguito durante la giornata attraverso le varie iniziative proposte: passeggiate, escursioni guidate, esperienze sensoriali e tante attività riservate ai più piccoli. Molto entusiasta dei Picnic Musicali l'assessora alla Cultura e Valorizzazione del Borgo Tomasa Pala: "Domenica dalla mattina fino a tardo pomeriggio un fiume di turisti ha partecipato con grande entusiasmo ai "Picnic Musicali 2023", organizzati dal Tolfa Jazz Aps in collaborazione con la nostra amministrazione comunale e l'Università Agraria presso la località Comunale Macchiosi. La splendida giornata di sole ha incoraggiato a partecipare alle molteplici iniziative all’insegna della musica di qualità, del divertimento, delle passeggiate naturalistiche e storico archeologiche nonché apprezzare l' ottima cucina di qualità e tanti prodotti enogastronomici locali.Tra i partner dell’evento: la ''Susan G. Komen Italia'', ''Cittaslow International'', ''I-Jazz'', ''Jazz Takes the Green''. Un evento pensato per tutti e per qualsiasi età. Grande partecipazione alle molteplici passeggiate naturalistiche, un suggestivo concerto, escursioni e degustazioni di prodotti tipici locali. Molto apprezzato l’intrattenimento ''Picnic degli Gnomi'' per i più piccoli. Puntualmente alle 16 si è svolto lo strepitoso concerto a cielo aperto della cantante Gloria Turrini “G & the Doctor (s)” guest Cekka Lou. La loro musica si ispira alle atmosfere della New Orleans Music di oggi attraverso grandi classici riarrangiati e brani originali. Molto apprezzate le novità tra cui il ''Drum Circle'' che ha coinvolto tutti al ritmo di strumenti a percussione. Un piacere vedere prendere d' assalto la Big Bench ( la Panchina Gigante) meta ambita ormai di tanti curiosi escursionisti". Il presidente del Tolfa Jazz Aps, Egidio Marcari sottilenea: "I Picnic Musicali sono ormai un modello di socialità all’aria aperta, da vivere in relax e spensieratezza e - spiegano gli organizzatori - rappresentano il connubio perfetto del buon vivere, una giornata perfetta dove bambini e adulti si fondono tra musica e natura. Vi diamo appuntamento al 22 e 23 luglio 2023 per vivere insieme la XIV edizione del Tolfa Jazz Festival". Per info telefonare al 3898384355 o scrivere all’indirizzo email info@tolfajazz.com o visitare il sito internet: www.tolfajazz.com/picnic-musicali/ o sulla pagina Facebook www.facebook.com/TolfaJazz.Official

©RIPRODUZIONE RISERVATA