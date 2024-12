LADISPOLI - "Pace in Primis". Si chiama così il concerto per la pace di domani alle 19.30 all'auditorium della parrocchia Sacro Cuore di Gesù, in via dei Fiordalisi 14) organizzato dal circolo "Laudato Sì Sacro Cuore".

Il concerto, scritto e cantato da Matteo Manicardi, animatore Laudato Sì dell’Emilia Romagna, tratterà il tema della pace da un punto di vista concreto attraverso diverse declinazioni tutte importanti e tutte degne di essere perseguite per un unico grande scopo: il bene condiviso verso una comunione umana universale. La pace è una condizione fondamentale per la nostra vita sulla terra. «Attraverso le mie canzoni - dice Matteo - e la lettura di alcuni brani tratti dal libro Educazione e Pace di Maria Montessori, cerco di focalizzare l’attenzione sui mattoni che servono per costruirla giorno per giorno. Pace ecologica, pace sociale, pace alimentare, pace e giustizia, sono alcuni dei tasselli che ne costituiscono le fondamenta».

Ad accompagnare voce e chitarra di Matteo Manicardi, ci sarà alle percussioni Simone Forghieri.

«Il Circolo Laudato Sì Sacro Cuore Ladispoli invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante evento, con l’augurio e la speranza che tutti, soprattutto in questo momento storico, siano realmente promotori e operatori di Pace: mai come in questo periodo la pace è diventato un argomento altamente divisivo, una guerra tra tifoserie estremiste. Non possiamo rimanere indifferenti a quanto sta accadendo nel mondo, come dice Papa Francesco: “La terza guerra mondiale a pezzi è un conflitto globale!” e solo insieme, uniti come fratelli e sorelle è possibile riportare nel mondo la pace».

©RIPRODUZIONE RISERVATA