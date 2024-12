TOLFA - A Tolfa torna oggi l'appuntamento imperdibile e unico dei "Picnic Musicali" promosso dall'aps "Tolfa Jazz". Mentre la natura si tinge di bronzo e oro lo spirito del Tolfa Jazz continua a stupire con i Picnic Musicali. Evento unico nel suo genere si svolge nel verde della campagna tolfetana e unisce concerti, passeggiate naturalistiche, visite a siti archeologici, attività didattiche per bambini e degustazione di prodotti tipici locali. A partire dalle ore 9 di stamattina alcune guide esperte accompagneranno i partecipanti in emozionanti percorsi e visite ai vari luoghi di interesse storico e ambientale, quali: l'Abbazia Piantangeli, la Moletta, il Sasso della Strega, il Tempio Etrusco, Cerro Bello; per gli amanti delle due ruote sarà possibile percorrere questi luoghi in mountain bike. Alle ore 11 la musica è affidata alla giovane band dei Mojo che proporranno un repertorio "Rythm&Blues" con un sound evoluto ed influenzato dalla musicalità delle canzoni romane del secondo dopoguerra. Alle 15 è invece atteso il Circo Diatonico, un concerto in collaborazione con "Musica per Roma". Ballate, canzoni e marcette con echi balcanici, influenze jazz e richiami alla musica popolare e alle bande e fanfare di paese creano uno spettacolo intriso di atmosfere di stile felliniano, arricchite dalle giocolerie. Il pranzo sarà a base di prodotti locali: dalle ore 12:30 sarà possibile degustare i migliori prodotti enogastronomici del territorio tra cui la tradizionale acquacotta (piatto tipico tolfetano con verdure di stagione), carne e verdure di aziende agricole locali e vino prodotto da aziende vinicole del territorio. L’evento è realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente e senza creare impatti negativi sulla flora e sulla fauna locale. Per una descrizione dettagliata del programma si può visitare il sito www.tolfajazz.com/picnic-musicali. Partner dell'Aps Tolfa Jazz il Comune di Tolfa, la Regione Lazio, l'associazione Komen Italia, il Tolfa Cittaslow, l'I-Jazz, il Jazz Takes the Green, ip Green Fest e la Fondazione Ecosistemi. Sponsor dell'evento: Enel, Fondazione Cariciv, Tecnofit, Ipertecnica, Fasec, Movisud Srl, D&G Srl. Per info e prenotazioni rivolgersi al 3898384355, o scrivere a info@tolfajazz.com; il programma e altre spiegazioni sono su www.tolfajazz.com/picnic-musicali, su Fb TolfaJazz.Official e su Instagram https://www.instagram.com/tolfajazz/