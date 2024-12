TOLFA - Ancora una vittoria per il bravissimo chef di Giuseppe Rutigliano, che è residente a Tolfa. Rutigliano ha conquistato il primo premio nella gara gastronomica "Il Rosso sul Podio", che si è svolta a Proceno nell'ambito del "Festival dell'aglio rosso", una manifestazione dedicata al prodotto d'eccellenza locale che è appunto l'aglio rosso. L'esperto e bravissimo chef Giuseppe Rutigliano ha convinto i giudici con i suoi "Bocconcini di tacchino alla cacciatora rossa".

Due anni fa, sempre Rutigliano, aveva vinto nella gara gastronomica il "Divin Mangiando" a Tarquinia con uno spaghetto a base di pesce. La gara “Il Rosso sul Podio”, è stata indetta dal Comune di Proceno nell’ambito dei fondi previsti dal PNRR con la collaborazione di Slow Food Viterbo e Tuscia APS, la Pro loco di Proceno e la Cooperativa di Comunità Proceno. Rutigliano ha utilizzato nella preparazione del suo piatto l'aglio rosso dal gusto molto delicato, che è diventato presidio Slow Food. La manifestazione, tenutasi lo scorso weekend nel centro storico, ha visto momenti di intrattenimento con musica e degustazioni di prodotti locali, tra cui vini e birra, in abbinamento all’aglio, ma non solo. Si sono tenute dimostrazioni di intreccio di aglio così come di canestri. Protagoniste sono state anche le aziende e i produttori del territorio. All’evento ha preso parte la cuoca dell’Alleanza Slow Food Condotta Viterbo e food blogger Vittoria Tassoni che ha curato la gara gastronomica in cui i concorrenti sono impegnati a preparare un piatto in cui è stato valorizzato l’aglio. La gara si è tenuta al mattino nel Palazzo Sforza, poi nel pomeriggio c'è stato showcooking della Tassoni che ha preparato una pasta alla crema d’aglio. Domenica pomeriggio lo chef di Tolfa ha svolto lo showcooking del piatto con cui ha vinto ed é stato, poi, premiato dal sindaco e dal vicesindaco.

