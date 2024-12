CIVITAVECCHIA – Lampada blu, Circolo Arci San Gordiano di Anna Catena e Solidarietà e ambiente di Paola Ferrari insieme per l’inclusione sociale e gli anziani. Una serie di iniziative messe in campo in una collaborazione tra le associazioni che ha permesso a tanti anziani di non sentirsi soli, grazie all’appoggio della Fondazione Cariciv. La Lampada blu si è occupata del progetto che con tre incontri settimanali in cui è gli anziani si sono dedicati a creare manufatti tramite il riciclo creativo, poi rivenduti per sostenere le iniziative, hanno incontrato i giovanissimi del Circolo Arci San Gordiano e hanno preso parte a lezioni di Yoga del sorriso. Grande soddisfazione del presidente della Lampada Blue Viviana Vischetti e della vicepresidente Sara Vischetti. Letizia Bello, operatrice olistica e oss, ha parlato del Telefono amico, iniziativa partita durante il Covid per non lasciare soli gli anziani. Il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco ha detto: «Dovete ripete questo progetto».

