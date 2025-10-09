CIVITAVECCHIA – "IMI, Internati Militari Italiani, la Resistenza senz'armi contro il Nazifascismo". È questo il titolo della conferenza in programma domani mattina, venerdì 10 ottobre, presso l'aula magna del Comvie – ex Cesiva - sulla Resistenza degli Internati Militari Italiani al nazifascismo. Davanti agli studenti dell’ultimo anni degli istituti superiori cittadini relazioneranno sul tema il professor Luciano Zani e della dottoressa Anna Maria Sambuco.
Porteranno i loro saluti il Vice Sindaco Stefania Tinti, il Vice Comandante del Comvie Pietro Addis e il presidente della sezione Anpi Giorgio Gargiullo.