TOLFA - E' andata a Tolfa la vittoria del 53° Torneo Regionale dei Butteri grazie alla bella vittoria riportata dal Rione Poggiarello. Ottimo quarto posto anche per l'altro team di Tolfa, quello del Rione Sughera. Secondo posto per il team."La Novità"; terzo posto per "Braccia Vecchia". Lo scorso 15 agosto, così come avviene da oltre 50 anni, a Tolfa si è svolta la finale del Torneo Regionale dei Butteri, che ha visto in gara 15 squadre di tutta la Regione.

Al termine delle prove degli anelli, del cappello e quella del vitello ad avere la meglio sono stati i gialloverdi del Poggiarello grazie al fortissimo ed agguerrito team composto da Fabrizio Chima, Stefano e Moreno Olivetti. Dopo la sconfitta sul filo del rasaio subìta nel Torneo Rionale dello scorso 30 luglio i tre eccezionali Butteri del Poggiarello si sono presi la rivincita e hanno portato nel quartier generale gialloverde la Bandiera del Tirneo Regionale realizzata dalla bravissima artista tolfetana Silvia Di Silvestro.

Questa edizione del Torneo è stata molto combattuta, a trionfare è stato il Poggiarello del giovane e attivissimo presidente Franco Smacchia, un team straordinario che ha dovuto, però, combattere con squadre molto brave come La Novità e Bracciavecchia.

É stato uno Spettacolo Equestre che ha tenuto inchiodato col batticuore le persone alla Nocchia dalle 16 fino 20.30 a gustarsi ben quattro ore e mezza di grandi performance da parte di tutti i Cavalieri delle 15 squadre comunali provenienti da tutta la Regione Lazio. Il livello tecnico, a detta di tutti gli esperti del settore, è stato molto alto. C'erano oltre ai tolfetani tantissimi turisti. Da rilevare la perfetta organizzazione della Pro Loco in collaborazione con eccellenti collaboratori, con l'Agraria e il Comune. Impeccabile come sempre il lavoro della Prociv di Tolfa e della Croce Rossa AllumiereTolfa.

Speaker della manifestazione l'esperto Massimo Morra. I binomi delle varie squadre che si sono date battaglia sul rettangolo del polo Fieristico La Nocchia sono stati: "Sughera" con Alessio Testa su Principessa, Pierluigi Papa su Rachele e Alessandro Papa su Kira. "Poggiarello" con Fabrizio Chima su Murientes, Stefano Olivetti su Pestifera e Moreno Olivetti su Cecilia; "Cimina Young" con Christian Carloni su Bambola, Giovanni Chinucci su Dorina, Diego Mainucci su Power of Zan; "La Novità" con Marco Santacroce su Cappuccino e Alessandro Costantini su Spirit Jenio; "Valle Leva" con Massimo Porchianello su Pippo, Fabio Porchianello su Porsenna e Maurizio Camilli su Pegaso. "Marta" con Francesco Fiorucci su Garulf, Walter Pesci su M. Duilio e Luca Vittori su Merlino; "Braccia Vecchia" con Fabio Cozzolino su Myamoto, Valerio Cappelletti su Scintilla e Valerio Mita su Boss; "Lo sbroccato" con Livio Santoni su Mughetto, Luca Mariani su Sara e Mirko Contedellucci su Pepe; Vai Lello Nico Barberini su Vandalo, Emanuela su Perla, Giulia Caparbi su Imperatore; "Bmc" con Luca Buzzi su Aramis, Claudia Mellini su Pepe, Andrea Chiozzi su Sole. "Tiemme" con Marcello Spolverini, Fabio Magagnini su Starpride Enterprise e Emiliano Pierini su Rika; "Pian di Neve" con Alessandro Cascianelli su Filippo, Dario Cascianelli su Veleno, Fabrizio Costa su Nikita; "La Doganella" con Aleandro Dini su Serena, Umberto Velotti su la Bandita, Pierluigi Befani su Mamir; "La Nocchia" con Alberto Perfetti con Shakira, Fabrizio Fronti su Ciuffetto e Federico De Carolis su Gazzosa; Montalto con Guido Agostini su Gisella, Marco Franceschi su Orgoglioso e Giacomo Cristini con Gioia. Al termine del gioco degli anelli era in testa Braccia Vecchia con il tempo 61.28, a seguire Poggiarello 63.42 , Valle Leva 64.23, Sughera 72.88, Marta 78.41, La Nocchia 87.39, La Novità 90.90, Doganella 96.17, Montalto 101.21, Cimina Young 106.64, Vai Lello 111.41, Tiemme 116.94, Pian di Neve 129.02, Sbroccato 133.24, Bmc 150.26.

Al gioco dei Cappelli grande prestazione del team del Poggiarello che ha chiuso col tempo di 43.49; a seguire La Novità con 44.87, Braccia Vecchia con 46, Sughera con 46.42, Valle Leva 46.72, Vai Lello 47.98, La Doganella 49.87, Marta 50.20, La Nocchia 50.54, Pian di Neve 50.80, Bmc 50.85, Montalto 54.63, Tiemme 57.16, Lo Sbroccato 59.81 e Cimina Young 66.34. Dopo i due giochi sono stati eliminati Cimina Young, Tiemme, Pian di Neve, Lo Sbroccato e Bmc. Nella prova del vitello i tre butteri del Poggiarello Fabrizio Chima, Stefano e Moreno Olivetti hanno sferrato tutta la loro abilità e hanno terminato la prova con un tempo davvero incredibile. Al termine dei tre giochi quindi vittoria del Poggiarello, secondo posto per La Novità e terzo posto per Braccia Vecchia; quarto il Rione Sughera è quinto posto per Marta.

A premiare il team vincitore del Poggiarello il grande Stefano Pierini (per tutti Mimmo), il quale ha ideato e ha dato vita al Torneo Regionale che nel corso degli anni è cresciuto sempre di più e oggi è una delle manifestazioni più importanti della Regione Lazio.

Quasi tutta la tribuna era al completo ed ha applaudito in modo particolare la destrezza dei cavalieri dimostrata nella cattura del vitello. Tra gli 8 cavalieri che hanno catturato al lazo il vitello )Giacomo Cristini per la squadra di Montalto, Fabrizio De Carolis detto Gaza per La Nocchia, Walter Pesci del Marta, Marco Quatrini de La Novità, Fabio Cozzolino di Bracciavecchia, Stefano Olivetti del Poggiarello) si è distinto l'appena diciottenne Alessandro Papa della squadra Sughera che, in appena una decina di secondi, ha elegantemente preso al lazo il vitello tra i sentiti applausi degli spettatori.

Il Torneo Regionale è cominciato presto, alle 16, ed è terminato quasi all'imbrunire e, quindi, è stata una buona scelta della Proloco di far partecipare alla cattura del vitello solo 10 squadre evitando in tal modo di dover interrompere la gara. I premi sono stati consegnati dal presidente e vicepresidente della Proloco Felice Tidei e Angela Ceccarelli alla presenza della Sindaca Stefania Bentivoglio.

Soddisfazione per l'ottimo esito della manifestazione è stato espresso da Angela Ceccarelli, Felice Todei e Mauro Testa rispettivamente vicepresidente, presidente e consigliere della Pro Loco di Tolfa che scrivono: "Dietro a un grande evento c’è sempre un grande lavoro, una grande squadra: noi della proloco di Tolfa ci siamo impegnati duramente per far sì che tutto andasse bene. Noi siamo stati i promotori dell’iniziativa ma il grazie va ai giovani volontari che amano Tolfa e le sue tradizioni che ci hanno supportato".

