ALLUMIERE - Fine settimana con tempo instabile: queste in sunto le previsioni meteo effettuate dal Chartered Meteorologist vicepresidente e meteorologo AMPRO, Antonio Marino. "La pressione atmosferica sulla nostra penisola tenderà gradualmente a diminuire, in seguito all'approssimarsi di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, in arrivo da ponente. Figura barica che porterà ad avere condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni peninsulari. Da segnalare che i fenomeni precipitativi, che sono previsti a prevalente carattere di rovescio o temporale, potranno essere anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate. Sulle sue due isole Maggiori avremo condizioni di tempo maggiormente stabili. Sul nostro territorio il fine settimana sarà caratterizzato da generali condizioni di tempo instabile, la giornata peggiore risulterà essere sabato primo luglio, sopratutto nella prima parte, quando il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso con associate precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, che potranno essere anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate. In mattinata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà alla parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, per il prosieguo della giornata avremo delle schiarite anche ampie che si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi anche consistenti, che potrebbero dar luogo a locali e residue precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per domenica 2 luglio il cielo si presenterà ancora irregolarmente nuvoloso, sulle zone collinari ed interne, nel corso delle ore pomeridiane della giornata, potranno aversi addensamenti nuvolosi anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, che potrebbero dar luogo a locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, non si può del tutto escludere che i fenomeni precipitativi possano localmente estendersi anche alle zone pianeggianti e costiere. Il vento nella prima parte della giornata di sabato si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità da moderata a forte, con tendenza ad una graduale attenuazione già nel corso della mattinata. In serata il vento ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Domenica il vento si orienterà secondo i regimi di brezza e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

