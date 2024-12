TOLFA - Grande festa lo scorso 6 gennaio per i bambini a Santa Severa nord. Nella frazione del comune di Tolfa c'è stata la tradizionale "Festa della Befana" organizzata dalla giunta Bentivoglio e noi di Dimensione Animazione li abbiamo aiutati coinvolgendo i bambini in tante attività.

Sul posto è arrivata l'amata Befana Durante la festa sono state consegnate le Calze della Befana offerte dal comune di Tolfa a tutti i bambini residenti nella frazione. "A seguire - spiega Isabella Scocco animatrice di Dimensione Animazione - ci siamo poi spostati al Nord Bar a causa del maltempo". L'evento si è tenuto lo scorso 6 gennaio, festa dell'Epifania. "La Befana ha portato la gioia per i bambini di Santa Severa Nord: come da tradizione anche sabato pomeriggio la befana ha portato le calze a tutti i bambini presenti, nonostante il maltempo. Grazie a tutti per aver partecipato: è stato veramente un bel pomeriggio. Grazie alla sindaca Stefania Bentivoglio e all’assessore Mauro Folli per aver permesso tutto ciò.

Grazie al mio staff sempre presente in ogni occasione Francesco Bacheca, Francesca Formisano e Giulia; grazie al nostro fotografo ufficiale Michele Lazzerini; grazie a tutto lo staff del Nordbar per averci ospitato. Ora vi aspettiamo per carnevale". Dimensione Animazione, poi, ha anche ottenuto un ottimo successo e un riscontro molto positivo per la festa da loro promossa e tenutasi lo scorso 30 dicembre sempre nella frazione di Santa Severa nord riservata ai più piccoli.

"Abbiamo dedicato la festa ai bambini residenti nella frazione e sono venuti anche bimbi di altri posti - spiega Luca di Dimensione Animazione - abbiamo distribuito zucchero filato, organizzato la baby dance, dato vita a molteplici giochi e tante attività: tutto marcato Dimensione Animazione. Il 6 gennaio, invece, abbiamo animato la storica festa tradizionale della Befana con la collaborazione del comune di Tolfa dedicata solo ai bambini della frazione. Entrambe le feste sono andate molto bene e i bambini sono stati molto felici".

