CIVITAVECCHIA – Gradita sorpresa, domenica a pranzo, per il ristorante “La Lisca”, al Pirgo. Seduta ai tavoli del locale, infatti, l’attrice Barbara De Rossi, la quale ha avuto modo di apprezzare la cucina che contraddistingue il ristorante, siciliana e civitavecchiese, soprattutto a base di pesce. Seduta ad un tavolo in veranda, vista mare, con il compagno, ha gustato spaghetti alle vongole, grigliata mista, un dolce tipico siciliano e tiramisù. L’attrice, che non si è sottratta alle foto di rito era impegnata questo weekend al teatro Traiano, in scena con lo spettacolo “Il padre della sposa”, insieme a Gianfranco Iannuzzo, per la regia di Gianluca Guidi.

