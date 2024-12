TOLFA - Ottimi risultati quelli ottenuti da "Artiamo", l'associazione artistica di Tolfa che cresce sempre di più qualitativamente e quantitativamente. L'artista maestra d'arte Silvia Di Silvestro a proposito di Artiamo scrive: "Anche questo anno l'associazione Artiamo può ritenersi soddisfatta delle iniziative e dei successi ottenuti in questo 2023, in particolare nella consueta mostra collettiva di agosto dove hanno esposto tutti gli allievi di tutti i corsi che da ottobre a maggio si sono svolti presso la sede Artiamo.

Nella nostra sede, infatti, si tengono corsi di pittura per adulti e bambini, il corso di cucito, il corso di decorazione su vetro stile Tiffany.

Nella mostra sono stati esposti, come ogni anno, tutti i lavori in un'unica e variopinta esposizione che ogni anno conta molti visitatori". La mostra quest'anno ha registrato davvero un boom di visitatori che sono rimasti piacevolmente colpiti dalla bellezza delle opere e dei manufatti esposti.

"Negli impegni di Artiamo non poteva mancare a chiusura dell'anno la partecipazione alla decima edizione del Villaggio di Babbo Natale: per 10 anni siamo sempre stati presenti - prosegue ancora Silvia Di Silvestro - la nostra famosa pesca di oggetti fatti a mano è sempre vincente e molto gradita. Questa pesca aiuta l'associazione nelle spese annuali per acquistare il materiale utile per i corsi e per fare i labori e per il buon mantenimento della sede. Come ogni anno i nostri esperti insegnanti aiutano i gruppi, dove richiesto, nella realizzazione dei carri di carnevale, sia nell'ambito della realizzazione delle maschere, che della decorazione pittorica del carro stesso". Per il futuro si attendono novità: "In cantiere c'è una bella iniziativa proposta dalle allieve del corso di pittura - continua la Di Silvestro - realizzare una mostra a tema in occasione dell'8 marzo Festa della Donna. Speriamo di riuscire ad avere tempo per realizzare le opere e di trovare lo spazio per allestire una mostra". Per quanto riguarda i corsi c'è da rilevare che si concluderanno il 31 maggio per poi riprendere ad ottobre. "A metà giugno abbiamo diamo a tutti l'invito per la manifestazione "Arte in piazzetta" che giunge quest'anno alla sua quinta edizione. Durante questa iniziativa tutti i piccoli allievi del corso di pittura, i bambini e i loro amici possono dipingere in armonia e allegria: tutti insieme giocano e creano opere uniche con una vastità di colori e tecniche che noi insegnanti di Artiamo mettiaml a loro disposizione per permettergli di dare libero sfogo alla loro fantasia. A chiusura dell'evento ci sarà, come sempre, un piccolo rinfresco con dolci e patatine organizzato dalle super mamme dei bambini che partecipano e che noi dell'associazione Artiamo ringraziamo di cuore". Genitori, allievi ed estimatori dell'arte a tutto tondo amano molto Artiamo e si complimentano con le docenti dei corsi: Silvia Di Silvestro, Teresa Moriconi, Cassandra Orchi e Gina Ceccarelli che sono insegnanti dalle grandi capacità e professionalità oltre che portatrici di un'esperienza decennale.