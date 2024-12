CIVITAVECCHIA – Addio ai chiusini di cemento a Borgata Aurelia. Il delegato del sindaco, Antonio Visciola, ha portato avanti un progetto che da tempo era stato messo in cantiere, ovvero la sostituzione dei vecchi tombini in diverse zone del quartiere, diventati ormai fatiscenti e spesso pericolosi per i cittadini. Visciolo lo aveva preso come impegno già sei anni fa e oggi è riuscito nell’impresa di sostituire i vecchi chiusini di cemento con altri in ghisa carrabili. Una notizia che, facendo ovviamente parte dell’ordinario, non è trapelata e non è stata resa pubblica ufficialmente, della quale però si è parlato in alcuni post su facebook, pubblicati per salutare positivamente la novità. Un piccolissimo primo passo per Borgata Aurelia, un quartiere spesso abbandonato dalle istituzioni, dove la strada da percorrere è ancora molto lunga.