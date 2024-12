CIVITAVECCHIA – «Siamo tornati a casa, dopo anni di restrizioni e difficoltà». Anna Battaglini, coordinatrice provinciale Telethon, non poteva non essere orgogliosa e soddisfatta della mattinata di oggi in Autorità portuale, per l’iniziativa “Un’ora per la ricerca”, tornata a Molo Vespucci. Una mattinata intensa, che ha visto bambini ed associazioni protagoniste, e che è servita alla responsabile dei coordinatori territoriali Barbara De Bonis per illustrare come vengono investiti i fondi che Telethon raccoglie per la ricerca scientifica sulle malattie rare e rarissime.

Alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali Deborah Zacchei, da sempre vicina a questo tipo di iniziative, e del consigliere Matteo Iacomelli, è stato il dirigente Massimiliano Grasso a consegnare, per conto dell’Adsp, l’assegno da oltre 5.000 euro, la somma raccolta tra i dipendenti che hanno donato un’ora del proprio lavoro alla causa.

«Ci sentiamo abbracciati dall’immenso cuore e dalla generosità» ha aggiunto Battaglini ringraziando tutti e invitando i cittadini ad acquistare i cuori di cioccolata e a partecipare alle numerose iniziative che dall’8 dicembre saranno in programma. «Oggi - ha concluso - conosciamo le malattie e vicino abbiamo inserito la parola cura, grazie alla grandissima generosità di tutti gli italiani che ci hanno permesso di andare avanti spediti nella ricerca».

