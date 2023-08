CIVITAVECCHIA – Tornano i tradizionali appuntamenti del Padellone e dello spettacolo pirotecnico di Ferragosto. Fino al 15 agosto, infatti, a viale Garibaldi sarà possibile gustare il buon pescato locale come da tradizione grazie alla cooperativa di pesca Marinai e caratisti di Civitavecchia e all’associazione Cuochi di Roma. Musica dal vivo e buona cucina ogni giorno dalle 19 alle 23. Ma per Ferragosto l’amministrazione comunale ha confermato anche il tradizionale appuntamento estivo dei fuochi d’artificio. Lo spettacolo pirotecnico per il “Natale di Civitavecchia” si terrà a cavallo tra il 15 e il 16 agosto e avrà una durata minima di 25 minuti andando ad accompagnare le migliaia di civitavecchiesi che, come ogni anno, accorreranno verso la mezzanotte. Quest’anno per lo spettacolo pirotecnico l’amministrazione ha messo a bilancio 35mila euro, una cifra importante se si va a sommare a quelle spese per l’estate cittadina. Sicuramente, quest’anno, il Pincio ha deciso di lasciarsi alle spalle le incertezze del covid rompendo il “salvadanaio” per regalare a Civitavecchia e al comprensorio un’estate da tutto esaurito. Non resta che attendere martedì per vedere se quest’anno i fuochi d’artificio supereranno quelli dell’anno precedente.

