LADISPOLI - Ha toccato il fondoschiena di una compagnetta di scuola insultandola e così il consiglio di istituto ha votato per una sospensione di 10 giorni. Protagonista un alunno di prima media della Corrado Melone. A raccontare l'episodio, durante la diretta su Civonline.it, è stato il dirigente scolastico Riccardo Agresti. «Il consiglio d'istituto ieri sera - ha spiegato il preside - ha deliberato la sospensione, mentre il padre del ragazzo è andato in escandescenza». E il preside parla di «un lavoro difficile», quello dell'insegnante e della scuola in generale quando non viene a costruirsi «un rapporto e un lavoro comune tra scuola e famiglia».

«Qui parliamo di reati penali nel caso di adulti. Nel caso di bambini ovviamente no ma dobbiamo insegnare loro che questo modo di fare non va bene ed è quello che porta tra 10/20 anni a uccidere la propria compagna». Agresti parla di un'età, quella soprattutto adolescenziale, in cui ragazzi e ragazze non hanno "dimestichezza" sul come approcciarsi in alcune situazioni. Compito della scuola e della famiglia, dunque, «lavorare e rapportarsi con loro affinché capiscano, ma se a casa - conclude Agresti - c'è qualcuno che dice loro che quell'atteggiamento è corretto (insultare, spintonare, ndr), allora il nostro lavoro diventa difficile».

