CIVITAVECCHIA – Un brillante risultato per Federico Piovani, studente della 2 Esa dell’istituto Marconi di Civitavecchia, che ha conquistato un posto nelle finali nazionali di Problem Solving, in programma a Cesena l'11 aprile. Lo studente si è infatti qualificato primo nella selezione regionale per la gara individuale, ed è stato l'unico di tutto il Lazio ad essere ammesso all'ultima fase della competizione.

Le Olimpiadi di Problem Solving rappresentano un’importante occasione per sviluppare il pensiero computazionale e affrontare problemi utilizzando la logica e il ragionamento. Le prove, basate su discipline come italiano, matematica, informatica e inglese, aiutano gli studenti a potenziare competenze fondamentali come il pensiero critico, la creatività e la capacità di trovare soluzioni efficaci. Ad accompagnare il giovane Piovani in questa esperienza sarà il suo insegnante di informatica, il professor Lorenzo Bellincampi. Tutto il Marconi, che per il terzo anno vede i suoi studenti arrivare alle fasi nazionali, fa il tifo per lui, augurandogli il miglior successo in questa sfida nazionale.