LADISPOLI - È tempo di open day al liceo Sandro Pertini di Ladispoli. Il primo giorno in cui l’Istituto di via Caltagirone aprirà i battenti alle famiglie e ai ragazzi di terza media sarà sabato prossimo, 14 dicembre. Anche la seconda data sarà un sabato mattina: il 18 gennaio 2025. Gli appuntamenti si terranno nell’Aula Magna del liceo e saranno entrambi divisi per fasce orarie a seconda degli indirizzi di studio: dalle 9 alle 10 indirizzi scientifico (tradizionale e Cambridge); dalle 10.30 alle 11.30 indirizzo classico, mentre dalle 12 alle 13 toccherà all'indirizzo linguistico - in sede centrale - presentarsi. Al termine della presentazione ufficiale sarà inoltre possibile vedere i locali della sede succursale in piazzale Nazario Saurio, di concerto con la responsabile del plesso. A illustrare l’offerta formativa del Liceo ci saranno la dirigente scolastica la professoressa Fabia Baldi, i docenti, il personale della scuola e gli studenti. Per altre informazioni è possibile consultare il sito web della scuola, il sito dell’Orientamento in entrata, oppure scrivere un’email all’indirizzo orientamento@liceopertiniladispoli.edu.it.

