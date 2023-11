Lezioni laboratoriali a scuola rivolte ai ragazzi delle terze medie, incontri pomeridiani con le famiglie e Open Day. Sono gli appuntamenti previsti dal calendario delle attività di Orientamento organizzate dal Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli. Il primo appuntamento è previsto per il 10 novembre. I docenti del liceo presenteranno delle lezioni laboratoriali in orario scolastico (dalle 9 alle 13) rivolte a tutte le classi terze delle scuole medie inferiori nei giorni venerdì 10, lunedì 27, martedì 5 dicembre, mercoledì 13. Si potrà indicare una preferenza nella scelta della data, ma si fa presente che, una volta raggiunto il numero massimo di classi per la data scelta, si passerà alla data successiva.

