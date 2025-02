CIVITAVECCHIA – L’IIS Calamatta annuncia con orgoglio il terzo posto ottenuto agli Stati Generali della Scuola Digitale. Il progetto "AI Couture: La moda con l'intelligenza artificiale", realizzato dalla classe 4AMII, si è infatti classificato tra i primi tre a livello nazionale nel prestigioso contest che, quest’anno, ha visto le scuole cimentarsi con la nuova sfida dell’intelligenza artificiale. «Questo eccezionale risultato testimonia l’innovazione e la dedizione della nostra comunità scolastica – fanno sapere dall’istituto - orientata verso una didattica sempre all’avanguardia e pronta ad affrontare i rapidi cambiamenti del mondo tecnologico. Il successo del progetto sottolinea come la sinergia tra studenti e docenti possa portare a risultati di eccellenza, contribuendo a creare un ambiente formativo dinamico e stimolante». La manifestazione, che ha riunito istituti di tutta Italia, ha rappresentato un'occasione unica per condividere esperienze e progetti innovativi nel campo dell'intelligenza artificiale applicata al settore moda. Gli studenti della 4AMII, guidati con competenza e passione dalle docenti Elisa Salvatore ed Emanuela Specchia, hanno dimostrato che l'integrazione tra tecnologia e creatività può dare vita a iniziative di grande impatto e potenzialità. Il premio è stato ritirato a Bergamo dalla preside Giovannina Corvaia, accompagnata da due alunne in rappresentanza della classe.