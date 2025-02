LADISPOLI - Sorpresa inaspettata per gli oltre 300 alunni della prima elementare degli Istituti Comprensivi di Ladispoli che hanno ricevuto la visita dell’assessore alla Pubblica istruzione, Margherita Frappa, accompagnata da Valentina Rossi e Daniela Carucci, due delle bibliotecarie della “Peppino Impastato”, che hanno consegnato loro dei regali. «Abbiamo donato a tutti – ha commentato l’assessore Frappa – un kit dedicato esclusivamente ai bambini che hanno iniziato quest'anno il ciclo di studi della scuola primaria. La biblioteca non è solo importante e funzionale al percorso di studi che hanno appena iniziato ma può diventare anche amica e compagna nei momenti di vita quotidiana e di svago. Lo scopo del progetto "La BIBLIOTECA mi acCOMPAGNA” è quello di accogliere questi bambini in Biblioteca in maniera giocosa e spiegare loro il ruolo che può avere nella loro vita». Ogni bambino ha ricevuto una sacca, personalizzata con il logo dell'iniziativa, contenente alcuni gadget: un laccetto con porta scheda in plastica per conservare e portare con sé la tessera della biblioteca, un prestampato con il logo dell'iniziativa da colorare a piacimento, una scatola di colori per farlo, il segnalibro con il ritratto di Peppino Impastato presente sulla parete interna della Biblioteca. «All’interno della sacca – ha proseguito Frappa – i bambini hanno trovato una lettera indirizzata proprio a loro, nella quale le bibliotecarie hanno spiegato quale luogo magico sia la biblioteca». «Esiste un legame molto profondo tra la biblioteca e le scuole di Ladispoli perché entrambe hanno come valore fondamentale la promozione della lettura e lavorano insieme in questa direzione». “La BIBLIOTECA ti acCOMPAGNA" è una delle attività finanziate dalla Regione Lazio con il Piano Annuale 2023 – L.R. 24/2019. Il progetto presentato dalla biblioteca ha ricevuto il massimo del contributo regionale ed oltre a questa iniziativa specifica per i bambini ha realizzato molte attività diversificate nel corso di tutto il 2024: presentazioni di libri, incontri e laboratori per bambini ed adulti, percorsi per anziani, seminari e corsi di formazioni per insegnanti ed educatori, acquisto di libri in lingua e di arredi e scaffalature nuove.

