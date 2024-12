CIVITAVECCHIA – L’assessore all’Istruzione Simona Galizia rende noto che, in vista dell’apertura delle nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2024/25, sono previste due giornate di Open Day per poter permettere alle famiglie di visitare la scuola comunale dell’infanzia “I Bambini di Beslan”, in via dell’Immacolata.

«Le famiglie potranno ricevere tutte le informazioni sulla struttura e sul progetto didattico-educativo» spiega l’assessore Galizia, «e avranno modo di conoscere le insegnanti, vedere in prima persona gli spazi disponibili e scoprire nel dettaglio lo svolgimento della giornata scolastica tipo. Vogliamo far sì che le famiglie si rendano conto direttamente, in due giornate a loro dedicate, come potrebbe essere il luogo dove i loro bambini passeranno parte della prima infanzia».

La scuola sarà aperta ai genitori il 5 e il 12 Dicembre, dalle 16:00 alle 17:30.

