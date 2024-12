CIVITAVECCHIA – A meno di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, gli studenti del Liceo Classico Padre Alberto Guglielmotti hanno deciso di scioperare, per accendere i riflettori sulle criticità strutturali e organizzative che, purtroppo, da anni continuano ad affliggere l'istituto.

I ragazzi della 2A parlano di una situazione difficile e si dicono soprattutto stanchi per l'assenza di miglioramenti o comunicazioni da parte della scuola, rivolgendo un appello alle istituzioni cittadine, in primis al sindaco Marco Piendibene, per cercare di arrivare ad una soluzione concreta.

«La problematica principale riguarda le infiltrazioni d'acqua – denunciano i ragazzi della 2A -, piove dentro molte aule e perfino in sala professori. È una situazione che, come ci dicono i colleghi, va avanti da anni». Gli studenti raccontano che anche la palestra, un luogo che dovrebbe garantire la massima sicurezza viste le attività che vengono svolte al suo interno, presenti infiltrazioni, con aree delimitate per evitare incidenti.

Le difficoltà non si limitano però solo alla struttura fisica della scuola. «Nonostante sia passato già un mese dall’inizio dell’anno, non abbiamo ancora un professore di italiano – lamentano -. Ci siamo ritrovati con coperture da parte di altri insegnanti, ma la mancanza di comunicazione da parte della dirigenza è inaccettabile. Ci saremmo aspettati almeno qualche informazione».

La questione dei bagni è un altro tasto dolente. «Ne funzionano solo due su cinque, e alcuni non si chiudono nemmeno», proseguono gli studenti. «Se il preside non può agire direttamente, che almeno chieda aiuto alle istituzioni», è l'appello unanime dei ragazzi.

Gli studenti sottolineano come queste problematiche si siano ripresentate di anno in anno, senza che vi sia stata una reale risoluzione, al punto che alcune classi del Guglielmotti sono ancora ospitate nella scuola “dirimpettaia”, l’istituto Stendhal.

Le proteste degli studenti del Liceo Classico Padre Alberto Guglielmotti si inseriscono in un contesto di malcontento generale che coinvolge non solo questo istituto, ma anche altre scuole della zona, a sottolineare tutte le criticità legate all’edilizia scolastica lamentate da anni, ad esempio, dalla Rete degli studenti medi.

