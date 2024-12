CIVITAVECCHIA - Si è concluso il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento che ha coinvolto le classi IVA Sistemi Informativi Aziendali e IVB Amministrazione, Finanza e Marketing dell’ITE Baccelli, guidati dal professor Mauro Adamo.

L’attività formativa, frutto della Convenzione stipulata tra l’IIS Stendhal, di cui fa parte l’ITE Baccelli, e l’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, ha impegnato gli studenti per tre settimane.

La formazione, condotta dai funzionari del locale Ufficio delle Dogane incaricati dalla Direttrice Silvia Amato, è stata organizzata in lezioni in aula e attività pratiche nello spazio doganale esterno, ed è ha riguardato le principali competenze dell’Agenzia. Dai questionari di valutazione dell’esperienza formativa, compilati in modalità anonima, è emerso un

particolare interesse dei ragazzi per le attività dei controlli passeggeri e merci.

Questo percorso ha rappresentato per gli studenti un’opportunità di crescita e di avvicinamento al mondo del lavoro, mentre per i docenti ha significato un vero e proprio investimento nel capitale umano, magari contribuendo all’orientamento nelle future scelte di studi.